TUTTOSPORT, Italiano chiede una svolta dai propri leader

«Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo, la stagione è ancora lunga». È questo il mantra di Vincenzo Italiano che, archiviata la batosta contro il Bologna, è pronto a cercare il riscatto al Castellani contro l’Empoli. A sostegno di Biraghi e compagni ci saranno circa 4000 tifosi, che già hanno lanciato messaggi di sostegno alla squadra sia contro il Frosinone che al Dall’Ara. Guai arrendersi e avanti tutta, dunque, per ritrovare un successo che in trasferta manca dallo scorso 22 dicembre, con la viola corsara a Monza grazie alla rete di Beltran. Intanto Italiano chiede ai giocatori più rappresentativi quel cambio di passo necessario per rimettere in moto la squadra, in primis Nico Gonzalez che non è ancora al 100% dopo il lungo stop ma può essere lo stesso decisivo.

l tecnico confida poi molto su Andrea Belotti, appena aggregato ma già ben inserito. Sono invece a rischio le presenze di Arthur (per guai fisici) e Bonaventura (alle prese con un periodo delicato), con Beltran pronto ancora ad agire alle spalle del Gallo. Lo scrive Tuttosport.