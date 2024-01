TUTTOSPORT, Italiano a Reggio contro l'ultimo tabù

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche sulle pagine odierne di Tuttosport si parla - inevitabilmente - del match di questa sera tra il Sassuolo e la Fiorentina al Mapei Stadium, in quello che sarà l'ultimo turno del girone d'andata del campionato per le due squadre. In chiave viola, il giornale spiega come la gara in Emilia sia l'occasione migliore per "ripartire da dove si è lasciato, per continuare a correre e a sognare". Italiano vuole iniziare il nuovo anno come l’ha chiuso, allungando la striscia positiva che in campionato dura da 5 gare (un pari e 4 vittorie, tre consecutive per 1-0). Un rendimento che ha permesso di ritrovarsi lassù dove è lecito sognare.

Il tecnico ha suonato la carica all’alba di un gennaio che s’annuncia decisivo per la stagione in corso ma pure per il futuro: campionato, Coppa Italia, Supercoppa, un mercato che dovrà assecondare le richieste di un allenatore e di una squadra che non si accontentano più di pensare solo in grande ma vogliono sentirsi tali fra le grandi. I viola vogliono poi sfatare l'ultimo tabù: l’ultimo successo nella prima gara dell’anno in Serie A è datato 15 gennaio 2017, 2-1 con la Juve, 7 anni fa.