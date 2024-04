TUTTOSPORT, Fiore-Toro Primavera è una sfida totale

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino che andrà in scena domani sera a Bologna. Come spiega il quotidiano, il match tra viola e granata è un’eterna sfida nella sfida. In Coppa Italia, per esempio, è la rivincita granata della finale del 2019, che Dusan Vlahovic cannibalizzò senza pietà (vincendo la prima di quattro edizioni consecutive dominate dai viola). A Bologna si affrontano poi due allenatori legati dalla trafila nel settore giovanile della Roma: Galoppa sulla panchina viola, Scurto su quella granata.

Entrambi sono stati svezzati a Trigoria da giocatori, ma da allenatori promettono meglio di quanto siano riusciti a raccogliere in campo. E poi c’è una rivalità fra società ormai arcinota: sicuramente Commisso e Cairo non faranno un pranzo insieme, domani. La Fiorentina, però, avrà uno stimolo in più: onorare la memoria di Joe Barone, uno che al Viola Park raramente si perdeva una partita della Primavera.