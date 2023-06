TUTTOSPORT, Europa o no serve il salto di qualità

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato questa mattina da TuttoSport il tifoso della Fiorentina, nonostante l'ottima stagione della Viola (nonostante le due finali perse), non vuole accontentarsi, e in questi giorni attende di vedere che Fiorentina sarà l'anno prossimo.

La permanenza per il terzo anno di fila del tecnico Vincenzo Italiano, fa intuire che la società ha dato delle garanzie all'allenatore ex Spezia. Ovviamente il mercato della Fiorentina è condizionato dalla pronuncia della Uefa attesa in settimana, per la possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee. La Fiorentina deve comunque consolidare quanto fatto di buono la stagione scorsa a prescindere dai verdetti Uefa ed acquistare giocatori che possano far compiere il salto di qualità alla squadra di Italiano. La prima richiesta di Italiano sarebbe quella di un attaccante di peso. In cima alla lista dei desideri di Vincenzo Italiano ci sono Dia e Beto, mentre in secondo piano Nzola e Zapata. "Di sicuro quella del centravanti è una scelta da non sbagliare e su cui occorre investire, senza attendere di monetizzare dalla cessione di Cabral e Jovic".

Dato il modo di giocare della Fiorentina lo scorso anno, sarà necessario anche intervenire sugli esterni, che la stagione passata sono stati un ruolo chiave. Nico, Kouame e Brekalo vanno verso la conferma, Ikone è sotto esame invece. Berardi rimane il sogno, mentre due profili interessanti potrebbero essere Zaniolo e Ngonge. Il centrocampo invece perderà Amrabat, che ha chiesto di andar via. la Fiorentina prepara l'assalto a Hjulmand e non perde di vista Shouten, Lassana Coulibaly e Tameze del Verona. Per il reparto difensivo invece sono sicuri Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, possono essere ceduti Quarta e Terzic. In porta invece si pensa ad Audero o a Falcone da affiancare a Terracciano.