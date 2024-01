TUTTOSPORT, Errore tutto di Aureliano il rigore su Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno scherzo del destino fa i due amici argentini decisivi ieri in Fiorentina-Inter. Lo scrive Tuttosport, riferendosi a Lautaro Martinez e Nico Gonzalez, autori di gol vittoria e rigore sbagliato per lo 0-1 finale. Quanto meno, quello di Nico era il primo errore da quando gioca in Italia, mentre il problema inizia a essere importante per la Fiorentina, considerato che quello di ieri è stato il terzo sbagliato dai viola negli ultimi quattro calciati, uno stillicidio che ha fatto giustamente infuriare Italiano.

I viola poi possono pure lagnarsi per quanto accaduto nel primo tempo, quando è stato negato un rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri: errore tutto dell’arbitro Aureliano che, nell’occasione, si è concentrato sul pallone anziché vedere quanto stava accadendo nel cuore dell’area di rigore. Episodio che ha inciso in modo sostanziale anche perché nella ripresa l’Inter ha avuto l’opportunità di giocare ancor più in ripartenza, approfittando dell’atteggiamento tattico non esattamente accorto della Fiorentina - prosegue il quotidiano - che lasciava nell’uno contro uno i propri centrali sulla trequarti di campo contro gli avversari.