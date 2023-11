TUTTOSPORT, È una Viola ferita: il patto con i tifosi

Anche l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina si concentra sul bagno di folla andato in scena ieri al Viola Park in occasione dell'allenamento a porte aperte della Fiorentina al Viola Park in vista del match con la Juventus. Ferita e furente per gli ultimi passi falsi in campionato con Empoli e Lazio, la Fiorentina ha fatto un pieno di energia in vista della gara più attesa e sentita. Mai come stavolta importante per sondare le ambizioni e compiere un ulteriore salto di qualità.

Vincenzo Italiano e la sua squadra hanno voglia di ripartire e consolidarsi nelle zone alte. Dunque quale occasione più stimolante che provare a fermare la rivale più invisa? È il patto stretto tra i giocatori e i tifosi accorsi ieri al Viola Park per sostenerli durante l'allenamento per la prima volta aperto al pubblico.