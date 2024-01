TUTTOSPORT, Due punte a gara in corso è possibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla possibilità che Italiano, magari a gara in corso, contro il Napoli possa schierare di nuovo insieme Beltran e Nzola. L'argentino, dopo la doppietta ai serbi del Cukaricki di fine ottobre, ha iniziato a segnare con continuità da dicembre. L'angolano invece, che non è partito per la Coppa d'Africa per rimanere a Firenze con la squadra, ha voglia di dimostrare tutto il suo valore e di fugare ogni possibile dubbio di società e tifosi.

Ieri intanto i ragazzi di Italiano hanno svolto il primo allenamento a Riyad con Dodo di nuovo in gruppo dopo il brutto infortunio rimediato a settembre. Prematuro, e praticamente impossibile vederlo in campo in questa Supercoppa, così come l'altro infortunato viola Nico Gonzalez.