TUTTOSPORT, Da Torino confermano: Kean vuole i viola

Moise Kean è il nome più caldo in entrata per la Fiorentina: ne parlano stamani tutti i quotidiani, ne parla anche Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che in casa Juventus potrebbero entrare a breve soldi per la cessione (in prestito) dell'attaccante. Il desiderio di Kean è quello di giocarsi le sue chances per andare all'Europeo altrove, dove ci sarebbe la possibilità di avere più spazio.

Tra le varie proposte, scrive Tuttosport, non scalda quella del Monza e, ribadisce il quotidiano, la Fiorentina rimane in vantaggio sull'attaccante, in questo momento alle prese con un infortunio alla tibia.