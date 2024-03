TUTTOSPORT, Con un trofeo finisce il ciclo di Italiano

FirenzeViola.it

L’edizione odierna di Tuttosport scrive che vincere un trofeo per regalarlo a Firenze e poi dirsi addio sarebbe l’epilogo più giusto dell’intensa avventura di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Tre anni in cui il tecnico ha riportato la Viola tra le protagoniste in Italia e in Europa pur non disponendo di una rosa di grandissimo livello.

Tre anni in cui è riuscito a farsi conoscere e apprezzare fra i migliori allenatori della sua generazione. Nell’attesa, ovvio, lui e la società continueranno a parlarsi ma con un trofeo Italiano considererebbe più che mai chiuso il ciclo a Firenze: è questa ad ora l’unica certezza al di là di un contratto che scadrà a giugno senza l’approdo in Europa League o in Champions e un’opzione al 2025 che scatterà in caso di raggiungimento di tali obiettivi.