TUTTOSPORT, Bologna-Fiorentina, una è da Champions!

"Ci vorrebbe Morricone per la colonna sonora del duello di stasera. Bologna contro Fiorentina, occhi negli occhi. Se non è una resa dei conti da film di Sergio Leone ci va molto vicino. Magari cambiando la moneta da un dollaro bucato con una da un euro fresco di conio, poichè una discreta fetta di Europa passerà stasera dal verdetto del Dall'Ara". Tuttosport apre così la pagina dedicata a Bologna-Fiorentina. Entrambe le squadre arrivano allo scontro diretto dopo un exploit domenicale (9 gol in due contro le malcapitate Lecce e Frosinone).

Per Vincenzo Italiano partita speciale, perché quella al Dall'Ara sarà la centesima panchina con la Fiorentina (decimo nella storia viola a tagliare questo traguardo). Cento in viola in una delle serate più importanti della stagione, perché come titola Tuttosport, tra Bologna e Fiorentina, "una è da Champions". Il quotidiano torinese dedica anche spazio ad Andrea Belotti: pure il gallo fa cifra tonda stasera, quando taglierà la 400esima in carriera da attaccante centrale, l'occasione giusta per continuare la sua "missione" che a suon di gol potrebbe portarlo all'Europeo di giugno.