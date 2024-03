TUTTOSPORT, Belotti sfida la Roma: un dato incoraggiante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta Tuttosport la gara di stasera con la lanciatissima Roma di De Rossi sarà la quarantesima stagionale per i viola fra campionato e coppe. Non è il momento però di rifiatare, semmai di accelerare per rimanere attaccati alle zone alte della classifica e tenere vivi gli obiettivi. Vincenzo Italiano, a un passo da quota 200 punti in Serie A da allenatore, non potrà contare su uno dei suoi uomini migliori, corteggiato in estate pure dalla Roma, Lucas Beltran ma confida sugli altri leader del gruppo: Nico Gonzalez, Giacomo Bonaventura e Nikola Milenkovic.

E poi Andrea Belotti che dopo il Torino sabato scorso si trova ad affrontare un’altra gara da ex: l’ultima con la maglia della Roma, indossata 68 volte con 10 gol, l’ha disputata 50 giorni fa, 9’ col Verona, a fine gennaio il trasferimento in prestito a Firenze per rilanciarsi anche in ottica Nazionale. I giallorossi sono sempre proprietari del suo cartellino, ma stasera saranno solo avversari: oltretutto con 6 reti sono col Milan la big più trafitta in carriera da Belotti.