TUTTOSPORT, Belotti-Ikoné, scambio prestiti proposto da Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

È decisamente l'ipotetico scambio fra Ikone e Belotti a tenere banco maggiormente sui quotidiani odierni, in merito al mercato della Fiorentina. Anche Tuttosport dedica spazio al possibile affare, proposto dalla Roma ai viola sotto forma di uno scambio di prestiti e tuttora allo studio. Intanto, Firenze si accinge ad accogliere Brian Rodriguez dal Club America: l'esterno firmerà un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno con i viola. Fiorentina che non molla la presa neppure per Ruban Vargas.

Quanto alle uscite, il quotidiano rimarca l’interesse dell’Olympiacos per Yerry Mina, in procinto di lasciare la Toscana. Mentre ieri si è sbloccata definitivamente la trattativa che porterà Josip Brekalo a Zagabria, nel luogo in cui è cresciuto, alla Dinamo, in prestito secco e oneroso fino a giugno.