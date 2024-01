TUTTOSPORT, Balbo Vieira, Vargas o Rodri: rush finale

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Anche Tuttosport analizza la formazione della Fiorentina in vista della gara con l’Inter e scrive che la decisione sul ritorno da titolare di Nico Gonzalez, rientrato a pieno fra i convocati, sarà presa da Italiano solo stamani. C’è la voglia dei viola di riscattare la delusione in Supercoppa e trovare il primo successo nel 2024, il secondo in carriera contro l’Inter per Italiano che per il resto ha rimediato 2 pari e 5 confronti nei restanti 7 confronti.

Nel frattempo Italiano cerca rinforzi dal mercato e da domani partirà il rush finale verso la chiusura, fissata il primo febbraio alle ore 20. I nomi seguito dalla dirigenza restano Ruben Vargas dell’Augsburg, Rodri Sanchez del Betis Siviglia o il mister X, anche se il grande obiettivo si conferma per giugno Zaccagni - si legge sul quotidiano -. Nelle ultime ore c’è stato poi l’accostamento del club viola nelle ultime ore al 18enne terzino venezuelano del Famalicao Luis Francisco Balbo Vieira.

In uscita è stata chiusa l’operazione che porterà, in prestito oneroso e secco fino a giugno, Josip Brekalo all’Hajduk Spalato. Mentre a Firenze si trova attualmente l’entourage di Gino Infantino, utilizzato pochissimo in questo spezzone di stagione. Possibile la sua partenza in prestito.