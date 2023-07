TUTTOSPORT, Arthur ha deciso, vuole solo la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, Arthur Melo si avvicina alla Fiorentina grazie al rinnovo di contratto con la Juventus. Il concetto, in apparenza, sembra un controsenso e invece la mossa del club bianconero di prolungare il legame col regista fino al 2026 può dare l’accelerata decisiva alla trattativa con la società di Commisso e servirà per spalmare l'ingaggio da 6,5 milioni. Arthur vuole andare a Firenze, nonostante sia stato sondato anche dal Wolverhampton. Il brasiliano apprezza lo stile di gioco di Vincenzo Italiano e lo ritiene ideale per valorizzare le sue caratteristiche. Un feeling ricambiato dal tecnico, che ha dato il suo ok all’acquisto preferendolo a Maxime Lopez.

Nelle prossime ore previsti ulteriori contatti tra Fiorentina e Juventus per provare a chiudere. La formula rimane quella impostata nei giorni scorsi, ovvero prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto. Dalla Continassa spingono per fissare a 20 milioni la cifra che permetterebbe alla Fiorentina di acquistarlo a titolo definitivo, mentre Barone vorrebbe chiudere a quota 15-16. Insomma, serve ancora uno sforzo per arrivare alla fumata bianca anche se filtrano sensazioni positive da parte di entrambi i club.