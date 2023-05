TUTTOSPORT, Amdouni beffa i viola. Ora Praga complicata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive TuttoSport l'ultima notte europea della stagione al Franchi rischia di essere amara. Il raggiungimento della finale di Conference League, il 7 giugno a Praga, adesso è molto complicato. Gli svizzeri espugnano il Franchi per 2-1 rimontando il vantaggio dei viola firmato Arthur Cabral, il grande ex del match, che adesso porta a 12 il proprio score personale nella competizione europea, confermando sempre più la sua leadership nella classifica marcatori. La squadra di Vincenzo Italiano deve comunque credere di poter ribaltare il destino fra una settimana al St. Jakob-Park, dato che le prestazioni migliori dei viola, in Conference, sono arrivate in trasferta. La squadra di Vogel non è arrivata in semifinale per caso e lo ha dimostrato anche ieri sera: si rende subito pericolosa con il gol di Augustin, annullato per fuorigioco, successivamente è Terracciano che salva la Fiorentina sul tiro di Diouf. Dopo il gol di Cabral però, è proprio Diouf che porta il Basilea al pareggio. Nel finale Vogle inserisce Zeqini e Italiano cambia tutto l'attacco facendo entrare Brekalo, Jovic e Koaumé. Proprio l'ivoriano sfiora il 2-1, invece è la Fiorentina ad esser beffata con Amdouni al 93' che segna il definitivo 1-2.