TUTTOSPORT, A Plzen serve una Viktoria per l'imbattibilità

La Fiorentina si presenta alla gara di domani con il Viktoria Plzen da imbattuta in coppa, con 4 successi finora e altrettanti pareggi, si legge su Tuttosport. Il Viktoria Plzen fa capacità difensiva una delle maggiori virtù visto che in questo torneo non subisce reti da sei partite. Ecco perché mai come in questa occasione, per ipotecare il passaggio alle semifinali dove l’avversaria uscirà dal confronto fra Paok e Bruges, servirà l’apporto realizzativo di tutti.

Se in campionato è mancato più volte, non si può dire lo stesso in Conference, dove la Fiorentina vanta il secondo miglior attacco del torneo, con 19 reti in 8 partite. Intanto i precedenti con le formazioni ceche arridono alla Fiorentina: cinque successi, due pareggi, zero sconfitte. L’ultimo confronto risale all’Europa League 2016-17 e vide la Fiorentina guidata da Paulo Sousa vincere con lo Slovan Liberac sia all’andata che al ritorno.