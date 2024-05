TUTTOSPORT, A Bergamo una passerella per le riserve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene proposto questa mattina un focus legato al recupero di campionato del 2 giugno a Bergamo, un’appendice che per la Fiorentina, ottava matematicamente, non ha motivo di interesse per la classifica ma che darà modo a riserve e giovani che hanno avuto poco spazio in questa stagione di mettersi in mostra e ad altri di congedarsi dalla Fiorentina. In porta potrebbe così tornare Christensen e chissà che Italiano non conceda qualche minuto-premio a Martinelli, 2006 ritenuto promettente ma chiuso dagli altri due. In difesa spazio al 2005 Comuzzo e a Parisi mentre sulla corsia destra Kayode e Faraoni si spartiranno l’ultimo atto stagionale.

A centrocampo Lopez chiede l’ultima chance prima di far rientro al Sassuolo, magari insieme a Infantino, rimasto oggetto misterioso della stagione. Con Mandragora squalificato anche Duncan spera però negli ultimi minuti prima di salutare Firenze vista la scadenza, così come sull’esterno verrà riproposto Castrovilli, anche lui agli ultimi giorni in viola. Ikoné, Barak e Nzola completeranno la Fiorentina prima del via alla rivoluzione per la prossima stagione.