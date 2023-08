TIRRENO, Tanti gol e segnali positivi: super-Sabiri

FirenzeViola.it

Il Tirreno analizza la serata di ieri al Franchi, dove la Fiorentina si è mostrata per la prima volta al suo pubblico in occasione dell'amichevole stravinta contro il Sestri Levante. Un successo per 7-1 che lascia il tempo che trova visto la discrepanza di valori in campo, ma il test contro i liguri neo promossi in Lega Pro ha dato buone indicazioni soprattutto per la crescita fisica di Abdellhamid Sabiri (due reti ieri), che è inoltre sempre più centrale negli schemi offensivi di Vincenzo Italiano.

Indicazioni positive anche per il debutto di Nzola, in campo per venti minuti nel finale, e per il ritorno di Riccardo Sottil, alla prima amichevole estiva dopo i problemi fisici avuti nell'ultimo periodo. Per il Tirreno ottima anche la prova di Kouame (un gol e due autoreti propriziate) ed Amrabat. Incoraggiante il debutto a Firenze di Gino Infantino.