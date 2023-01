TIRRENO, Scatta il mese decisivo, Viola non può sbagliare

Ieri è scattato il mese decisivo per la stagione della Fiorentina, che andrà dalla fine del girone d'andata fino al 23 Febbraio, match di ritorno di Conference League con il Braga, prima 4 sfide di campionato,i quarti di Coppa Italia e l'andata con i portoghesi. Nonostante una stagione complessa, i viola sono ancora in corsa su tutti i fronti grazie anche alla penalizzazione della Juventus, ma adesso serve macinare punti in classifica visto che l'Udinese dista solo 5 punti. Lazio, Bologna, Juventus ed Empoli saranno le 4 sfide decisive per cercare di dare un senso alla stagione e rimanere attaccati al treno Europa. A riportarlo è Il Tirreno.