TIRRENO, La Viola non è pronta per il salto di qualità

Riavvolgere per capire. Detto che la responsabilità (ammessa) di Italiano è stata quella di puntare su alcuni calciatori che fisicamente non erano al meglio, la Fiorentina non è ancora pronta per fare il salto di qualità: questo ha detto la partita di domenica a San Siro con relativa sconfitta, inappellabile per punteggio e forze in campo, al primo vero esame della nuova stagione. Di fronte c’era la squadra finalista di Champions,già vincitrice nella finale di Coppa Italia nonostante la squadra Viola le avesse tenuto testa. Un test probante anche per valutare l’effetto del mercato estivo.

Forse l’elemento più negativo della trasferta di Milano, ancor più del 4-0 al passivo e di un’evidente differenza di valori che fa molto pensare, è stato il ripetersi degli errori che hanno impedito sempre il salto di qualità anche nelle due stagioni precedenti a questa. Errori in difesa, ad esempio. Troppo alta, troppo larga, troppo molle nelle marcature, insomma troppo di tutto quello che non andava fatto per poter arginare gente come Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu, Barella, Dimarco e compagnia bella. Va bene stare alti, va bene accompagnare la fase offensiva, ma difesa lo dice la parola è se marchi, è se proteggi, è se chiudi gli spazi e stringi sull’avversario che porta palla per togliere riferimenti, e sugli attaccanti per impedire loro di incidere, specie se sono forti o fortissimi come quelli dell’Inter. Questo quanto scrive Il Tirreno.