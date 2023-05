TIRRENO , La Viola deve ritrovare la solidità difensiva

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il quotidiano Il Tirreno elogia la determinazione della Fiorentina che, nella partita di ieri contro la Salernitana, dopo essere stata in svantaggio per tre volte consecutive, non si accontenta e raggiunge il pareggio. Non basta la tripletta di Boulaye Dia (la seconda nella sua carriera) per abbattere i viola, che rispondono colpo su colpo, prima con Gonzalez, poi con Ikone e infine con Biraghi. La nota negativa della partita dell'Arechi è la mancata solidità difensiva, tratto che fino a poco fa caratterizzava la squadra di Vincenzo Italiano: la Fiorentina infatti dal 9 marzo al 17 aprile, in nove gare, aveva subito solo 4 reti, nelle ultime 5 partite invece il passivo sale a 7. Una nota positiva invece, oltre la determinazione, sono i gol degli esterni (Ikone e Nico), a lungo richiesti dal tecnico viola. Saranno loro che dovranno trascinare la squadra: saltando l'uomo, con i movimenti e anche con i gol. Adesso la Fiorentina deve provare a costruire un sogno, provando a raggiungere l'Europa in campionato, una finale in Conference e magari portare un trofeo a Firenze.