TIRRENO, L'opinione: "Viola irresistibile o Braga scarso?"

Sulle pagine de Il Tirreno troviamo come di consueto l'opinione di Andrea Bruno Savelli. Questo un estratto delle sue parole: "Pareva di dover rievocare la battaglia dei 300 opliti Spartani contro 150000 Persiani alle Termopili, soli contro un esercito invincibile, invece al massimo era lo squadrone avvoltoi di Dick Dastardly. E la risposta all'annosa domanda se sia la Fiorentina che nelle Coppe è irresistibile oppure il Braga una squadra scarsissima è un po' come provare a rispondere se sia nato prima l'uovo o la gallina (...). E giovedì sono finalmente arrivati palloni giocabili alle punte. Ora siamo agli ottavi di Conference (diciamolo senza paura nè scaramanzia) e le uniche squadre temibili sono Villarreal, West Ham e Lazio. Adesso ci ributtiamo nel campionato, consci che non tutti i problemi sono risolti, ma che la squadra deve giocare compatta e convinta anche la domenica. Per noi non sarà mai il derby della Toscana, ci sembra sempre di andare a trovare i cugini che stanno in campagna. Lo stadio pare comprato all'Ikea, ma li possiamo prendere in giro quanto vogliamo, sono davanti a noi in classifica(...)".