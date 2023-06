TIRRENO, L'opinione: "Come in un romanzo di Kafka"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de Il Tirreno propone come di consueto l'opinione di Andrea Bruno Savelli. DI seguito un estratto: "Questa stagione qui poteva finire in tanti modi, ma pochi sarebbero stati migliori di una finale a Praga. Città bellissima e tra quelle europee è una tra le più simili a Firenze. Praga è anche il luogo dove è nato e cresciuto Franz Kafka. E cosa c'entra Kafka con la Fiorentina? C'entra, c'entra...Intanto perché spesso da tifoso della Fiorentina mi sono sentito come in un racconto dello scrittore praghese [...]. Quante volte ci siamo sentiti trasformati in scarafaggi, quando ci facevano fallire oppure ci mandavano a giocare le finali ad Avellino. E poi ci sono le metamorfosi, che sono riuscite benissimo a questa squadra: quelle tattiche, con il passaggio ad un gioco più offensivo, e quelle che hanno permesso di trasformare una stagione che sembrava un film dell'orrore in una che, in ogni caso, passerà alla storia. Kafka non scriveva mai i finali dei suoi romanzi, la Fiorentina è una storia senza fine [...].".