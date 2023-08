TIRRENO, Kayode rappresenta il futuro della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de Il Tirreno dedica un fondo alla giovane promessa viola Micheal Kayode. La partita a Marassi del diciannovenne è stata strepitosa. Dodo stesso al momento del suo ingresso in campo ha fatto un inchino al giovane. Il baby viola ha dimostrato personalità, fisicità, bravura e determinazione. Italiano a fine partita ha detto "Dopo la rete nella finale europea Micheal è arrivato carico, girava per il Viola Park con la medaglia al collo. Ha un gran motore, una grande corsa e un grande carattere e non si è fatto intimidire da nulla, palla al piede sa come si gioca". Kayode è stato omaggiato anche dal ds Pradé: "Non è mai bello parlare dei singoli ma Kayode è stato incredibile".

A scoprirlo è stato Andrea Ritorni e nel 2021 si è formalizzato il passaggio alla Fiorentina a parametro zero. Titolare fisso nella Primavera Under 19, Italiano la scorsa stagione lo ha portato in panchina e contro il Genoa lo ha fatto esordire. Questo è comunque il passato, il futuro è di Kayode.