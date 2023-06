TIRRENO, Juventus-Europa: la decisione in settimana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Tirreno viene fatto il punto sul possibile ripescaggio in Conference della Fiorentina ai danni della Juventus. Come spiega il quotidiano, al momento non ci sono certezze e nessuno nel clan viola azzarda pronostici. La Uefa dovrebbe pronunciarsi entro questa settimana, anche perché lasciare ancora a lungo la situazione in sospeso rischia di condizionare già l'inizio della prossima stagione e il via ai primi turni di Conference. Sta dunque lievitando l'attesa per questa decisione sulla squalifica in Europa per almeno una stagione del club bianconero che ha chiuso il discorso giudiziario sportivo in Italia ma ha ancora aperta la partita con la Uefa impegnata ad analizzare le carte dell'inchiesta Prisma. Sotto esame plusvalenze e stipendi mentre sul fronte Superlega la Juventus ha fatto di recente un passo indietro. Una mossa che però potrebbe non bastare a eludere eventuali provvedimenti.