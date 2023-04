TIRRENO, Italiano-Semplici: sarà una sfida anche d'affetti

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Tirreno si concentra sull'incrocio particolare - a livello emotivo - che andrà in scena domani pomeriggio tra Fiorentina e Spezia, con gli allenatori legati reciprocamente al club che affronteranno da avversari: di fronte alla Fiorentina ci sarà lo Spezia del fiorentino e tifoso viola Leonardo Semplici, in un incrocio curioso ma non inusuale del calcio che metterà di fronte due allenatori legati per motivi differenti alla panchina occupata dall'altro. Per Vincenzo Italiano è la panchina su cui si è seduto in Serie B trascinando gli "Aquilotti" in Serie A e poi mantenerceli in un'impresa ancora più solida e rilevante, salvo poi accettare offerta, programmi e progetti di Rocco Commisso per trasferirsi a Firenze e iniziar un'altra esperienza già ricca di soddisfazioni. Spezia l'ha presa male la partenza di Italiano, ma Italiano non ha mai nascosto di rimanere per sempre un tifoso della squadra bianconera per tutto ciò che ha rappresentato: non domani, però.