TIRRENO, Italiano punta su 4 elementi per la finale

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Tirreno si concentra logicamente sulla sfida di domani sera contro la Cremonese, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con alcuni acciaccati, ma potrà contare su quattro elementi fondamentali che ad oggi hanno lasciato il segno in tutte le competizioni: Luka Jovic, Arthur Cabral, Antonin Barak e Nico Gonzalez. In particolare l'argentino è rimasto in panchina contro il Monza, anche a seguito dei 4 punti di sutura rimediati contro il Lech Poznan, ma ora ha voglia di tornare in campo ed essere protagonista.