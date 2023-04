TIRRENO, Inter una montagna che la Viola può domare

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de' Il Tirreno ha dedicato uno spazio al ritorno di semifinale di Coppa Italia disputata ieri tra Fiorentina e Cremonese finita 0-0. Nella partita ieri non si è vista sicuramente la miglior Fiorentina dell'anno ma erano "troppo freschi gli spaventi infrasettimanali contro Braga e Poznan per concedersi una serata di mojito e relax". Il tecnico viola Vincenzo Italiano, aveva richiesto una partita seria e così è stata: pochi i pericoli subiti ed una massima attenzione difensiva. L'unica nota negativa sottolineata dal mister gigliato è la lentezza della manovra e, di conseguenza, la poca produzione offensiva. Il Franchi è stato il miglior uomo in campo per distacco con una bella coreografia e spingendo la squadra per tutto il corso della partita. Nonostante, come già detto, non è stata una bella Fiorentina, una cosa è certa, tra meno di un mese Biraghi e compagni andranno a Roma a disputare la prima finale dell'era Commisso. Il 24 maggio ad attendere i viola ci sarà l'Inter, "una scalata di prima categoria, ma nei polpacci la Fiorentina ha la potenza per domare la montagna".