TIRRENO , Il Tar respinge il ricorso della Fondazione Nervi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dall'edizione odierna de' Il Tirreno nella giornata di ieri è arrivato il verdetto del Tar che ha respinto il ricorso della Fondazione PierLuigi Nervi Project. Le motivazioni demoliscono le ragioni con cui gli eredi dell'architetto si opponevano al restyling. La risposta è stata lampo, arrivata poco più di due settimane dopo la proposta. Il progetto Nervi rivendicava la salvaguardi di un bene culturale ma anche la difesa del diritto d’autore. È proprio su questo tema che il Tar obietta la proposta. "Secondo i giudici 'deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente'".

La Fondazione dei Nervi aveva puntato il grosso del ricorso contro la tettoia di pannelli solari, considerata lesiva dell'identità del Franchi. Il Tar spiega che la Fondazione non ha "competenza a curare e tutelare tutti gli aspetti dell'eredità dell'architetto Nervi, ma solo compiti ben specificati e circoscritti che non comprendono per nulla anche la posizione soggettiva", legata alla tutela del diritto morale d'autore. I giudici evidenziano come non ci siano nello Statuto della fondazione riferimenti alla tutela del diritto d’autore dell’opera ma solo intenti di salvaguardia degli archivi. Gli eredi comunque non desistono e affermano con chiarezza: "Per il Franchi non ci arrenderemo mai".