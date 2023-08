TIRRENO, Il solo Nico non basta, servono altre risposte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano si affida ai suoi esterni d'attacco, ma il solo Nico Gonzalez non può bastare. Dopo l'addio di Saponara sono rimasti in cinque a Firenze: Sottil, Brekalo, Kouame e Ikonè. Già lo scorso anno si erano notate le difficoltà di questi giocatori di andare in gol e anche in questo inizio di stagione (anche se siamo solo alla terza partita) solo l'argentino ha dato risposte importanti. L'ex Stoccarda però non può bastare, servono le risposte anche degli altri esterni. Questo quanto scrive questa mattina Il Tirreno.