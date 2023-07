TIRRENO , Il mercato della Viola tra entrata e uscita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de' Il Tirreno fa il punto sul mercato della Fiorentina sia in entrata che in uscita. La Viola ha provato diverse soluzioni per comprare Boulaye Dia: prima la contropartita tecnica (Cabral), poi una proposta economica con i bonus per arrivare ai 25 milioni che rappresentato la clausola presente nel contratto del senegalese. La clausola è valida fino al 20 luglio: dopo tale data scatterebbe una vera e propria "asta", dato che il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha affermato che Dia può valere fino a 40 milioni. Gli uomini di mercato di Rocco Commisso stanno quindi cercando di forzare la mano con un cambio di strategia a colpi di rilancio per il raggiungimento dei 25 milioni. Il capitolo portiere è molto complicato. Le possibili soluzioni potrebbero essere Timo Horn, Kamil Grabara oppure Emil Audero. Il portiere della Sampdoria è stato uno dei primi ad entrare nel mirino della società Viola dato che i blucerchiati dovranno cedere uno tra lui e Falcone.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Rocco Commisso, dopo aver rifiutato i 35 milioni del Leicester a gennaio, è richiamato a difendere il proprio gioiello Nico Gonalez per tenerlo a Firenze. L'Al Hilal è pronto a offrire una decina di milioni a stagione all'argentino e 35 milioni alla Fiorentina. Il club saudita sta monitorando anche Arthur Cabral mentre l'Al Ettifaq ha messo nel mirino Jonathan Ikone. Ovviamente in base al mercato in uscita si costruirà il mercato in entrata. Nico comunque non si vede confinato in Arabia, visto che ha in mente la riconquista di un posto in Nazionale. Neanche la Fiorentina è intenzionata a vendere il 22 viola e, di conseguenza, Gonzalez dovrebbe rimanere uno dei punti di forza della squadra di Italiano.