TIRRENO, Elogi per Castro. Jovic-Terzic storia chiusa

Come riportato questa mattina da Il Tirreno, Vincenzo Italiano ha qualcosa che lo tormenta, ad esempio i l’argomento relativo alla tifoseria. Il tecnico viola ha però alleggerito la situazione Jovic-Terzic affermando che è un capitolo chiuso, dato che i due serbi si sono pentiti e scusati. Per il discorso tifosi Italiano ha affermato: "È una curva che resterà impressa nel mio cuore finché rimarrò nel mondo del calcio. Ci è sempre stata vicino, qualcun altro invece lo è stato meno". Italiano ha continuato parlando anche della vittoria contro l'Udinese in vista di giovedì per la partita contro il Basilea: "Volevamo una prova del genere per arrivare con ottimismo alla sfida di giovedì. I ragazzi hanno risposto bene dopo la batosta del 2-1 con il Basilea, adesso ci presenteremo alla semifinale di ritorno con un altro spirito e un’altra testa, pronti a dar battaglia". Prima di concludere la conferenza il mister della Fiorentina ha voluto spendere anche due parole per il numero 10 viola, Gaetano Castrovilli affermando che sta crescendo molto e deve sfruttare questo periodo per arrivare al massimo in vista della prossima stagione.