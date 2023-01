TIRRENO, Commisso vuole il rinnovo di Amrabat al 2027

Dopo un Mondiale in grande spolvero, i tifosi viola sono vogliosi di rivedere in campo, da protagonista, Sofyan Amrabat. Il marocchino, afferma Il Tirreno, rappresenta anche uno dei punti cardine per il quale Rocco Commisso fa rientro a Firenze. Il presidente, si legge sul quotidiano, nelle prossime settimane incontrerà l’entourage del centrocampista per discutere di un lungo rinnovo, fino al 2027. Intanto, il contratto attuale scade nel 2024 con opzione per il 2025, con il club viola che vuole esercitarla il prima possibile, per allontanare velocemente gli interessi di squadre come Tottenham, Atletico Madrid e Liverpool.