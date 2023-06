TIRRENO, Ancora Igor, come con la carta carbone

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

È bastato un attimo, un solo istante di blackout, per infrangere il sogno. Per l'ennesima c’è stata la solita sbavatura di Igor, quasi come con un foglio di carta carbone - si legge sulle pagine odierne de Il Tirreno -. La vittoria di un trofeo, quest’anno, è stata per due volte una maledizione, nonostante il gioco non sia mancato. È proprio qui che sta il dispiacere: nel non essere mai stati schiacciati dagli avversari. Sembrava che il destino fosse quello di vedere i supplementari, e invece Moyes, a distanza di anni, vendica l’eliminazione patita dalla Fiorentina quando allenava l’Everton, in Europa League.

Peccato due volte, perché dagli spalti - prosegue il quotidiano - è arrivato lo spettacolo peggiore, con i tifosi inglesi a lanciare oggetti verso il terreno di gioco. È finita con un sogno sfumato sul più bello, nonostante una stagione da protagonisti.