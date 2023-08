TIRRENO, ACF Femminile, in estate una vera rivoluzione

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de' Il Tirreno si concentra sulla Fiorentina Femminile. La Fiorentina Femminile ha attuato una vera e propria rivoluzione: in panchina al posto di Patrizia Panico è arrivata Sebastiàn De La Fuente, che ha firmato un contratto fino al 2024. Il tecnico argentino ha dichiarato: "Venendo alla Fiorentina so che mi aspetta una sfida importante. Ho tanta voglia di mettermi in gioco, abbiamo una bella squadra e le strutture necessarie per fare bene: abbiamo l'obbligo di provare a vincere". L'obiettivo del tecnico e delle giocatrici è riportare la Fiorentina stabilmente nel gruppo di vertice.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, le ultime arrivate sono: Marina Georgieva, difensore classe '97, Emma Skou Faerge, 23 anni e Giorgia Spinelli di 29 anni. A centrocampo è stata acquistata in prestito, Norma Cinotti classe '96. Il club ha inoltre eseguito diversi rinnovi come quello di Michela Catena fino al 2026 e la veterana Laura Agard fino a giugno 2024.