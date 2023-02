TIRRENO, A Torino vincono la Juventus e il Var

Analizzando la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus nella giornata di ieri, l'edizione odierna de Il Tirreno, afferma che in casa viola serviva fare risultato per muovere la classifica, per cancellare la sfilza dei numeri negativi delle ultime settimane e per affacciarsi di nuovo in Europa. Invece, la Fiorentina torna a franare su se stessa. Vince la Juventus grazie al gol di Rabiot ma grazie, soprattutto, al possibile pari di Castrovilli annullato dal Var per fuorigioco geografico.