I TIFOSI, Bene Commisso ma ora occhio ai tempi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina propone alcune parole dei tifosi viola (in particolar modo dei gruppi organizzati) che hanno deciso di commentare il comunicato emesso dalla Fiorentina ieri che ha confermato il processo di vendita della società: “Quando si arriva a questi passaggi” - ha affermato Filippo Pucci, presidente dell’ACCVC - “prima si fa e meglio è per tutti. La parola giusta in situazioni del genere è ‘tempi’. Finché non ci saranno comunicazioni ufficiali, non mi sbilancio”. Gli fa eco Federico De Sinopoli, capo dell’ATF: “Commisso? Non lo conosco e non mi esprimo: dico solo che conterà tornare a fare calcio. Il futuro immediato potrà non essere straordinario, magari occorreranno 2-3 per una Viola ad alti livelli”.