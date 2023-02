STADIO, Juve-Fiorentina: partita strana ed importante

Poche volte la vigilia di Juve-Fiorentina è stata così strana e così importante. Un tempo era una partita da grande storia, ora la storia sembra valere meno. C’è meno poesia e più preoccupazione. Oggi le due squadre si affrontano per il settimo posto, per una coppa che un tempo si chiamava Intertoto e che adesso è stata ribattezzata Conference League. Per la Fiorentina va pure bene, per la Juve no.. Ma per chi perde questa partita c’è pure la possibilità di finire nel dimenticatoio del campionato. Prospettiva ancora più triste. Nella sfida di stasera tra Juventus e Fiorentina è lecito aspettarsi almeno un tentativo di ribellione a un presente offuscato da problemi di ogni genere. Questo quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.