SECOLO XIX, Sabiri, addio sanguinoso: ACF accanita

Sulle pagine odierne de Il Secolo XIX viene analizzata la cessione di Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina con gli occhi della Sampdoria. Come spiega il quotidiano, l'acquisto di Sabiri viene definito "sanguinoso", vista la cifra pagata dai viola (circa 2.2 milioni senza alcuna percentuale sulla futura rivendita). La Viola, che nelle riunioni di Lega è la società più accanita contro i club in difficoltà economica (Sampdoria per prima), ha colto al volo l'occasione, assicurandosi il marocchino a un prezzo da "sbarazzo". Per scelta, e soprattutto per mancanza di posti in lista Uefa, lo lascerà in prestito alla Samp fino al termine della stagione.