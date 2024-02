REPUBBLICA, Viola, c'è l'idea Zalewski dalla Roma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per il mercato estivo Fiorentina, in particolar modo per le corsie difensive. Secondo quanto riferisce l'edizione nazionale de La Repubblica, i viola starebbero puntando in maniera seria Nicola Zalewski, esterno classe 2002 della Roma. Il ragazzo è un vero e proprio pallino della dirigenza gigliata e i due club hanno già parlato di un suo possibile trasferimento nei giorni in cui trattavano per il trasferimento di Belotti. La Fiorentina, si legge sul focus odierno, sarebbe pronta ad approfondire il discorso quando la Roma annuncerà il nuovo direttore sportivo.