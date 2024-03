REPUBBLICA, Tra stadio e Lega: tutte le battaglie di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Era il 29 maggio del 2019, la Fiorentina si salvava all'ultima giornata pareggiando contro il Genoa, quando Joe Barone si sedeva per la prima volta sulla tribuna autorità del Franchi. Da quel momento, con il closing che avvenne pochi giorni dopo, è iniziata l'avventura viola di Joe barone. Riguardo al rapporto con i tifosi in questi cinque anni non sono sicuramente mancate le polemiche e gli attriti, ma ci sono state anche tante dimostrazioni di affetto tra Barone e il popolo viola. Su tutte la maglietta con scritto "Non c'è vita senza di voi" che il DG viola espose sotto la Fiesole per il suo primo Fiorentia-Juventus.

In questi cinque anni poi, come riporta Repubblica, tante sono state le battaglie di Barone. Su tutte ovviamente quella con le amministrazioni locali, in modo particolare il Comune di Firenze, riguardo al progetto prima del nuovo stadio da costruire in città, e poi, ultimamente, riguardo al restyling del Franchi. Come non ricordare poi le battaglie in Lega, organo che ha spesso criticato per il suo funzionamento e in cui ha partecipato a riunioni infuocate. Tra le soddisfazioni più grandi del dirigente gigliato però c'è sicuramente la battaglia vinta per la costruzione del Viola Park a Bagno a Ripoli. L'inaugurazione della nuova casa della Fiorentina nell'ottobre 2023 è stata sicuramente un grande motivo di orgoglio. Così come anche il nuovo logo, altro aspetto di marketing che lo rendeva fiero.

Riguardo al campo invece la soddisfazione più grande rimane l'aver riportato la Fiorentina in Europa e protagonista fino l'anno scorso in due competizioni importanti come Coppa Italia e Conference. Il rammarico maggiore invece è legato, ovviamente, alle due finali perse di Roma e Praga. Sul mercato invece ci ricordiamo la trattativa turbolenta con Vlahovic, la scelta tra Amrabat e Torreira, fino agli acquisti importanti di Nico e Beltran.