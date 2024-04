REPUBBLICA, Totoallenatore: Il nome più caldo è Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovane, ambizioso, bravo con i giovani e che continui il lavoro di Italiano. Questo l'identikit segnato questa mattina da La Repubblica del futuro allenatore della Fiorentina. Raffaele Palladino, Alberto Aquilani, Francesco Farioli e Alberto Gilardino. Questi i nomi che rispondono al profilo ricercato dai dirigenti viola. Parlando dell'attuale tecnico del Pisa, che gode della totale stima dei suoi ex dirigenti, quest'ultimo ha confessato, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, di voler portare a termine un progetto biennale con il Pisa.

Il nome più chiacchierato in questo momento sembra essere quello di Palladino che con il Monza sta alzando l'asticella e si è dimostrato abilissimo nella gestione del gruppo. Se i brianzoli in classifica sono ad un solo punto dai viola, poco sotto c'è il Genoa di Gilardino. L'ex attaccante della Fiorentina rimane sullo sfondo così come Farioli e altri nomi che accenderanno un mercato delle panchine che coinvolgerà tante formazioni di Serie A.