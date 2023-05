REPUBBLICA, Servirà la gara perfetta ma la Viola ci crede

FirenzeViola.it

La Fiorentina è arrivata a questo appuntamento con una voglia matta di strappare il pass per Praga ribaltando quanto accaduto all’andata. Un cammino lungo in Conference, dove non sono mancate le insidie e dove la squadra di Italiano ha affinato l’esperienza sul campo. Una settimana fa Cabral, il più atteso dagli svizzeri stasera, illuse i viola che poi però hanno chiuso sotto. Uno svantaggio che il Basilea proverà a sfruttare per sognare a sua volta la finale del 7 giugno. Tutti chiusi in difesa, giocando in ripartenza. Sarà uno dei temi tattici di questa gara. La Fiorentina dovrà rispondere, con un approccio offensivo ma senza concedere spazi agli avversari. Linea alta ma molto attenta. Servirà la gara perfetta, quella impeccabile sotto ogni aspetto. I viola ce la possono fare, ne sono consapevoli. L'obiettivo è quello di raggiungere un'altra finale dopo quella di Coppa Italia contro l'Inter. Questo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica (Firenze).