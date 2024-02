REPUBBLICA, Per l'Europa serve un cambio di passo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Era una bella occasione, contro una bella squadra". Apre così Giuseppe Calabrese il suo pezzo di commento alla sfida tra Bologna e Fiorentina, terminata 2-0 per i rossoblu, sulle colonne di Repubblica. La formazione di Thiago Motta in campo si diverte e si vede.

Ferguson e compagni hanno stordito la Fiorentina con la loro velocità e i loro movimenti, meritandosi ampiamente il successo. I viola invece non sono mai sembrati in grado di riprendere in mano la gara e anzi, a livello mentale sono apparsi anche un po' nervosi. Il cammino in campionato adesso per i viola si fa difficoltoso, le avversarie sono tornate a spingere e, se la Champions non era negli obiettivi iniziali, l'Europa League sì e per provare a raggiungerla la Fiorentina deve cambiare passo. Ai gigliati sembra mancare il tocco di un talento, la giocata che fa la differenza. Colpi che ci aspetteremmo da Bonaventura e Nico Gonzalez che sembrano aver perso l'ispirazione. Senza i loro guizzi i viola viaggiano a luce spenta, e così sarà dura migliorare, come da obiettivo, i risultati della scorsa stagione.