REPUBBLICA, Oggi riunione della commissione. I tifosi...

Questa mattina La Repubblica (Firenze) si sofferma sul tema stadio e riporta le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ribadiscono la strategia viola sul nuovo Franchi: nessuno spostamento e avanti con una squadra che giochi durante i lavori nella sua casa. Un messaggio chiaro quello della società che però rimane in contrasto con quanto espresso dall’assessore allo sport Cosimo Guccione la settimana scorsa nel corso del consiglio comunale (Qui le sue parole). Ed è proprio su questo aspetto che potrebbe sbloccarsi la partita venendo incontro alle richieste della Fiorentina: se il Comune otterrà dalla Commissione europea una deroga per la fine dei lavori oltre il 2026 allora si potrebbe procedere a lotti e mantenere una capienza intorno ai sedicimila posti, allungando la fase di lavori a più stagioni. Altrimenti avanti con la soluzione Padovani o con un Franchi a capienza limitata.

Intanto si apre uno spiraglio per questa stagione: i lavori inizieranno sì tecnicamente a dicembre ma la fase più impattante potrebbe essere rimandata di qualche mese a marzo- aprile, consentendo di mantenere aperta la Ferrovia per qualche partita in più. Ieri invece sull’altro fronte, quello dei 55 milioni per i piani urbani integrati prima assegnati e poi tolti dallo Stato per i quali il Comune di Firenze ha presentato ricorso, il Tar del Lazio ha tenuto l’udienza ma ha fissato la nuova camera di consiglio per la decisione sull’accesso agli atti al prossimo 26 settembre. Laddove non si arriverà neppure il 26 a un pronunciamento sul merito è già stata fissata un’ulteriore udienza, decisiva, per il 14 novembre dove comunque dovrà definirsi in tutti i modi il merito. Insomma, entro fine anno si saprà se il Comune avrà il diritto a riavere i 55 milioni mancanti del progetto oppure se arriveranno da un’altra parte, magari attraverso l’ufficialità della candidatura come sede per Euro 2032.

Oggi infine sono attese novità sul fronte Viola Park: la commissione tecnica regionale dei vigili del fuoco si ritroverà per dare il suo placet e sbloccare l’accesso ai tifosi. Altrimenti, in caso di no, opzione più che probabile, porte chiuse anche per le amichevoli dell’11 e del 12 agosto contro Ofi Creta e Sestri Levante.