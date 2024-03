REPUBBLICA, Italiano anche psicologo del gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La ripresa degli allenamenti ieri mattina alle 11 in un Viola Park con le bandiere a mezz’asta per la scomparsa di Joe Barone - scrive La Repubblica in edicola oggi - La seduta, alla quale ha assistito il presidente Rocco Commisso, è durata un’ora e mezzo, ed è iniziata con un grande cerchio: staff tecnico, giocatori, dirigenti e proprietà si sono abbracciati in ricordo del dg Joe Barone.

Poi il quotidiano sottolinea le parole di Vincenzo Italiano al gruppo: "Da oggi andiamo in campo, vinciamo, corriamo per il Pres" . Adesso il tecnico dovrà essere sì allenatore nel senso classico del termine, ma anche psicologo per aiutare mentalmente una squadra rimasta sotto shock per la notizia. Ad aiutarlo ci saranno soprattutto i leader dello spogliatoio, in particolare Cristiano Biraghi e Nikola Milenkovic. I due sono gli unici con Sottil - allora aggregato alla prima squadra ma formalmente in Primavera - ad aver rivissuto a Bergamo il dramma di sei anni fa a Udine, quando all’Hotel La di Moret fu trovato senza vita Astori".