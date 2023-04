REPUBBLICA, Fiorentina-Spezia è la sfida degli ex

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine de La Repubblica (Firenze) troviamo un approfondimento sui cinque ex della sfida in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 tra Fiorentina e Spezia. Il primo, il più fiorentino di tutti, Leonardo Semplici: nato e cresciuto a Tavarnuzze, grande tifoso Viola ed ha allenato la Fiorentina Primavera. Il secondo grande ex della sfida è Eduardo Macia, che è stato direttore tecnico della squadra gigliata dal 2011 al 2015, e con il quale Daniele Pradè ha ottenuto ottimi risultati. Macia a Spezia lavora in tandem con Stefano Melissano, tornato in Liguria con il ruolo di direttore sportivo dopo un anno proprio alla Fiorentina da collaboratore tecnico. In campo invece ci saranno Szymon Zurkowski e Bartlomiej Dragowski, polacchi dal passato viola, ma con esperienze in terra fiorentina totalmente diverse.