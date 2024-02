REPUBBLICA, Domande sul mercato senza risposta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne dell'edizione fiorentina di Repubblica, Stefano Cappellini analizza le parole di ieri del presidente Rocco Commisso. Nel bene e nel male il patron viola ribadisce sempre gli stessi concetti, quasi come se le sue risposte fossero generate automaticamente. Purtroppo non ci sono più di moda le conferenze stampa, scrive il giornalista fiorentino, sennò sarebbe stato bello porre alcune domande a Rocco.

Ad esempio perché l'esterno tanto richiesto da Italiano alla fine non è arrivato, anzi ne è stato ceduto uno? E ancora, perché quei 20 milioni offerti al Genoa per Gudmundsson non sono stati messi sul piatto ad inizio mercato con tante alternative da vagliare? Insomma la sensazione è che molti tifosi non siano delusi dal mercato in sè, visto che comunque sono arrivati due ottimi giocatori, ma dal senso di improvvisazione che la società ha dimostrato. Adesso però se la società non ha avuto le idee chiare durante il mercato, sarà fondamentale che ce le abbia Italiano, e fino ad adesso ce le ha sempre avute, per far uscire dalla crisi questa Fiorentina.