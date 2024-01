REPUBBLICA, Coppa poco Super. Arabi: "Meglio la Juve"

FirenzeViola.it

Scatta oggi la nuova Supercoppa Italiana, per la prima volta col format final four. Un tentativo di rilanciare la competizione che va di pari passo con la decisione di mantenere il torneo in Arabia Saudita come negli scorsi anni anche per gettarsi ancor di più nel florido mercato arabo. Una mossa che però non sta rendendo gli effetti sperati, almeno secondo quanto racconta Repubblica che nell'edizione odierna ha parlato della "tiepida" accoglienza del popolo saudita alla competizione nostrana. "Una coppa poco super scontenta pure gli arabi" scrive Repubblica, che poi raccoglie le lamentele dei sauditi: 'Volevamo Milan e Juve'".

La prima semifinale tra Napoli e Fiorentina in programma quest'oggi alle 20 non sarà sold out, sottolinea il quotidiano: il pubblico di Riad stupito dall’assenza delle big.