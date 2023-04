REPUBBLICA, Chlebicki: "Poznan città aperta e tollerante"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine di Repubblica (Firenze) troviamo le parole di Przemysaw Chlebicki, giornalista di TVP Sport, che ha vissuto per cinque anni a Poznan: "Il Lech è molto popolare non solo in città ma anche nella regione. I tifosi del Lech Poznan? Sono considerati in Polonia come una della tifoserie più grandi e organizzate. Dall’anno scorso tutto sta andando nella giusta direzione: un anno fa il Lech ha festeggiato il suo centenario e in quell’occasione ha vinto l’ottavo campionato polacco della sua storia. In quel periodo ero inviato a Poznan? Tutta la città era in festa e migliaia di persone sono venute a festeggiare con la squadra" .

Sui tifosi e alcuni episodi passati: "Certo, ci sono stati alcuni scandali che hanno coinvolto i tifosi del Lech, ma conosco molti sostenitori del Lech che non sono aggressivi e sostengono la squadra in ogni partita. Gli avversari sono accolti con gentilezza e questo dimostra che Poznan? E' una città aperta e tollerante".